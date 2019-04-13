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محافظ المنوفية يفتتح معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم بمركز قويسنا

السبت، 13 أبريل 2019 09:55 م
محافظ المنوفية يفتتح معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم بمركز قويسنا افتتاح المعرض
المنوفية _ محمد فتحى
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افتتح مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية معرض مستلزمات شهر رمضان المبارك لبيع السلع الأساسية والغذائية طوال الشهر المبارك وذلك بميدان المحكمة بمركز ومدينة قويسنا، بحضور اللواء أشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وسامى تركى مدير إدارة تموين قويسنا وجمع من الأهالى.

تفقد محافظ المنوفية منتجات معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم والذى يضم كافة السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز- عدس- سمنة - لحمة - فراخ - عدس – ياميش – تين – زبيب – بلح - جوز الهند- دقيق) هذا وقد أشاد المحافظ بجودة تلك السلع المعروضة ذات الجودة العالية وبسعر مخفض لا تقل عن مثيلاتها فى السوق الخارجى.

فيما وجه المحافظ مديريات (التموين- الصحة - الطب البيطري) بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة لتحقيق الرقابة المطلوبة من خلال تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن الهدف من تلك المعرض توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

يأتى هذا فى إطار استعدادات محافظة المنوفية والأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان الكريم وبذل أقصى الجهود لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار.


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