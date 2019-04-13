محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر "معا لمواجهة الظواهر السلبية فى المجتمع"

كتب فريق المحافظات

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات مؤتمر "معاً لمواجهة الظواهر السلبية فى المجتمع" والذى نظمته إدارة شئون المرأة لجنة حماية الطفل بالديوان العام بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم.

يأتى ذلك بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والأنبا بنيامين مطران المنوفية وأحمد الفقى أمين عام بيت العائلة ورمضان السبكى وكيل مديرية الأوقاف وجمال زعيمة مدير عام المتابعة بالمديرية وإيناس محيى مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة والدكتور عبدالفتاح درويش وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية وعدد من أساتذة الجامعة والعلماء ورجال الدين وعمد ومشايخ القرى بالمحافظة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومعلمات محو الأمية ومسئولى المرأة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفى كلمتها رحبت مدير إدارة شئون المرأة بالحضور، موضحة أن تلك المؤتمر يأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية لمناقشة مواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع ومنها (التنمر المدرسى- المغالاة فى المهور- الزواج المبكر- التفكك الأسرى – التحرش - الإدمان) وغيرها من الظواهر السلبية والحد منها انتشارها والتعرف على الأساليب التى يجب إتباعها لمواجهة تلك الظواهر بشكل علمى سليم.

وأشار وكيل مديرية الأوقاف على أن الأديان السماوية جاءت للحفاظ على مكارم الأخلاق كما تحث على السلام والحب والمواطنة والتآخى، موضحاً أهمية زيادة التوعية بتلك الظواهر من خلال تفعيل دور المنابر والكنيسة والجامعة والمدارس للحد من تلك الظواهر السلبية التى تؤثر على مجتمعنا ولابد من غرس قيم الولاء والانتماء وحب الأوطان لدى النشء وتوعيتهم للحفاظ عليهم من تلك الظواهر، مؤكداً على أهمية دور المرأة فى تعليم أولادهم وتوجيههم منذ الصغر بأن يكونوا نافعين لوطنهم.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بمشاركته تلك المؤتمر، موجها الشكر لمحافظ المنوفية على تلك الدعوة الكريمة مثمنا دوره الميدانى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المنوفية، كما أشاد بفكرة المؤتمر الذى يهدف إلى طرح الظواهر السلبية ومعالجتها، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يفرق بين جموع المصريين ووحد صفوفهم فى كيان واحد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن خير دليل على ذلك بناء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، فكل المصريون ينعمون بالمواطنة ويحبون البناء والتعمير لوطنهم.

وأعرب محافظ عن سعادته بوجوده فى المؤتمر وسط كوكبة من العلماء ورجال الدين الأجلاء لمناقشة الظواهر السلبية التى انتشرت مؤخراً فى المجتمع المصرى ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، مشيراً أن تلك الظواهر أصبحت تمثل خطراً على أفراد المجتمع بسبب غياب الرقابة الأسرية والتربية والتنشئة الصحيحة والسوية التى هى أساس فى نجاح الفرد واستقامته وأن انتشار تلك الظواهر السلبية فى المجتمع وعدم التصدى لها أمر يقوض مسيرة التنمية، موضحاً أن التصدى لتلك الظواهر مسئولية تقع على عاتقنا جميعاً ويجب علينا الاهتمام بها حتى نستطيع أن نبنى مجتمعاً سوياً يوفر بيئة آمنة لأبنائه يقود وطنه إلى مصاف الدول المتقدمة، كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل توصيات المؤتمر للحد من تلك الظواهر السلبية.

وفى نهاية المؤتمر كرم محافظ المنوفية عددا من المدربين من أساتذة الجامعة الذين قاموا بتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، كما تم تكريم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الحاصلين على مراكز متقدمة بإعطائهم شهادات تقدير.