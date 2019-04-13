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محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 16 حاج

السبت، 13 أبريل 2019 04:55 م
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 16 حاج إجراء القرعة
القليوبية إبراهيم سالم
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أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، قرعة الحج للجمعيات الخيرية لعام 2019، بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام، ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلى الأزهر والأوقاف والمواطنين المتقدمين لاختيار 16 حاج من بين 75 تقدموا هذا العام. 

و تقدم 39  مواطن للمستوى الأول وتم اختيار 10 حجاج وقد فاز كل من  هانى حمدى عبد الرؤوف، ولمياء فتحى عبد الموجود، وإبراهيم عبد الرازق البربري، وزوجته شربات عفيفى أحمد، وعماد سعد إبراهيم السيد، وأحمد عبد الجليل محمد عبد الواحد، ونجاح عبد الله الحاوي، وعايدة محمد السيد فرج الله، وبشير عبد الرؤوف على وزوجته ريهان محمد سامي.

كما تقدم 36 مواطن للمستوى الثالث وتم اختيار 6 حجاج منهم حيث فاز كل من أحمد عبد الحى أحمد المزين، ومنال على المليجي، وبسيمة محمد أبو السباع، ووفاء السيد محمد الليثي، وثناء شكرى عبد الرازق، ومرفت محمود صلاح حسانين. 

وسادت حالة من البهجة بين المتقدمين وتعالت الزغاريد فور إعلان الأسماء وإجراء القرعة وتبادل المتواجدون التهاني، ووجه محافظ القليوبية التحية للفائزين متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ فى قرعة العام القادم بإذن الله.

 

محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (1)
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (1)

 

محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (2)
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (2)

 

محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (3)
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (3)

 

محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (6)
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (6)

 

محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (7)
محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية (7)

 


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