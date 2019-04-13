محافظ الدقهلية يشهد احتفال الأزهر بـ"يوم الوفاء"

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، احتفال الأزهر بيوم الوفاء الذى أقيم بمناسبة يوم اليتيم بحضور الدكتور السيد جنيدى رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالدقهلية وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية إن الشعب المصري كله يحمل كل الاحترام والتقدير للأزهر وعلمائه الذين ينشرون النور في ربوع العالم كله وليس مصر وحدها، وأن الأزهر يمثل على مر التاريخ مصدرا للتنوير والفكر المعتدل ونشر الدعوة الإسلامية الصحيحة في بقاع الأرض.

وعبر شاروبيم عن سعادته بوجوده بين أبنائه وبناته وقال: أنتم في كنف الدولة ونحن معكم آباء وأسر لكم وكونوا مواطنين فاعلين، وخذوا من الرسول الكريم قدوة حسنة فقد كان يتيما ونورا لأمته.

ومن جانبه قال الدكتور السيد جنيدي إننا نهدي هذا التكريم لمحافظ الدقهلية الذي في عهده حقق الأزهر المراكز الأولى في مختلف الأنشطة ،وأكد على أن وجود محافظ الدقهلية بين مشايخ الأزهر رسالة للعالم بأننا شعب واحد .

في ختام الحفل قام شاروبيم بتكريم 210 من طالبات وطلاب الأزهر الشريف الايتام بتقديم مكافأة مالية لتميزهم وتفوقهم منهم 42 من نزلاء مؤسسة الصفا للايتام .

شهد الحفل عدد من قيادات الأزهر والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأهالي المكرمين والمكرمات، وتضمنت فقرات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية .