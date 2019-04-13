video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفال الأزهر بـ"يوم الوفاء"

السبت، 13 أبريل 2019 08:49 م
محافظ الدقهلية يشهد احتفال الأزهر بـ"يوم الوفاء" جانب من الحفل
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، احتفال الأزهر بيوم الوفاء الذى أقيم بمناسبة يوم اليتيم بحضور الدكتور السيد جنيدى رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالدقهلية وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية إن الشعب المصري كله يحمل كل الاحترام والتقدير للأزهر وعلمائه الذين ينشرون النور في ربوع العالم كله وليس مصر وحدها، وأن الأزهر يمثل على مر التاريخ مصدرا للتنوير والفكر المعتدل ونشر الدعوة الإسلامية الصحيحة في بقاع الأرض.

وعبر شاروبيم عن سعادته بوجوده بين أبنائه وبناته وقال: أنتم في كنف الدولة ونحن معكم آباء وأسر لكم وكونوا مواطنين فاعلين، وخذوا من الرسول الكريم قدوة حسنة فقد كان يتيما ونورا لأمته.

ومن جانبه قال الدكتور السيد جنيدي إننا نهدي هذا التكريم لمحافظ الدقهلية الذي في عهده حقق الأزهر المراكز الأولى في مختلف الأنشطة ،وأكد على أن وجود محافظ الدقهلية بين مشايخ الأزهر رسالة للعالم بأننا شعب واحد .

في ختام الحفل قام شاروبيم بتكريم 210 من طالبات وطلاب الأزهر الشريف الايتام بتقديم مكافأة مالية لتميزهم وتفوقهم منهم 42 من نزلاء مؤسسة الصفا للايتام .

شهد الحفل عدد من قيادات الأزهر والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأهالي المكرمين والمكرمات، وتضمنت فقرات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية: التعديلات الدستورية ضرورة لمستقبل أولادنا وأحفادنا

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منطقة الأزهر بالدقهلية




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة