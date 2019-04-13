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السبت، 13 أبريل 2019 09:35 م
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مجهولون يستهدفون موكب وزير فى حكومة مليشيا الحوثى بصاروخ وسط صنعاء

السبت، 13 أبريل 2019 09:08 م
مجهولون يستهدفون موكب وزير فى حكومة مليشيا الحوثى بصاروخ وسط صنعاء جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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استهدف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، موكب وزير فى حكومة ميليشيا الحوثى بصاروخ (لو) وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ أواخر عام 2014.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر محلية قولها إن وزير الصحة فى حكومة مليشيا الحوثيين طه المتوكل نجا من محاولة الاغتيال، فيما أصيب مرافقوه وأحد المواطنين اليمنيين، مشيرة إلى أن طه المتوكل تربطه علاقة مصاهرة مع زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وأوضحت أن المسلحين أطلقوا صاروخا من نوع "لو" (محمول غير موجه)، على سيارة الوزير والقيادى الحوثى ومرافقيه، لكنه نجا من الموت لأن سيارته التى كانت تقله كانت مدرعة.

ورجحت مصادر يمنية مطلعة أن محاولة الاغتيال هذه تأتى فى إطار الصراع المحتدم بين أجنحة ميليشيا الحوثى مع اتساع خلافاتها والتصفيات المتبادلة فيما بينها، حول النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 


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