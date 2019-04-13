لافروف: موسكو مستعدة لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبى

موسكو /أ ش أ/

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبى، وترى احتمال تشكيل شراكة أوروآسيوية كبيرة.

وقال لافروف - خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسى - "بالنسبة لأوروبا والغرب ككل، فإننا لا نزال مستعدين لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبى ومع الدول الغربية كل على حدة"، بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف أن روسيا وأوروبا تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة تاريخيا وثقافيا، وتابع "ما زلنا منفتحين لمواصلة بناء ما جرى الوعد به والمعلن عنه منذ فترة طويلة، وهو توفير مساحة اقتصادية وإنسانية مشتركة من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادئ. وعلى نطاق أوسع، نرى احتمال تشكيل شراكة أوروآسيوية كبيرة، على النحو الذى اقترحه الرئيس بوتين، قبل بضع سنوات فى قمة روسيا - آسيان فى سوتشي".