فيديو.. ضحك ولعب وجد.. الشرطة تحتفل بالأطفال الأيتام

كتب محمود عبد الراضي

شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم، بعدة احتفاليات بمختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والازدهار، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.