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علوم الإسكندرية تفتتح المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات والمنتدى الأول للدراسات العليا

السبت، 13 أبريل 2019 04:14 م
علوم الإسكندرية تفتتح المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات والمنتدى الأول للدراسات العليا المشاركين فى المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر
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افتتح الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى عبد الحميد اسماعيل القائم بأعمال عميد كلية العلوم، اليوم السبت ، المؤتمر الطلابى الثامن والمنتدى الاول للدراسات العليا، الذى تنظمه كلية العلوم، وتستمر أعماله لمدة يومان بمدرج أحمد زويل بالشاطبي، وذلك بحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أكد الدكتور علاء رمضان اننا نعيش فى عصر الاقتصاد المبنى على المعرفة حيث تتولد الأفكار الجديدة ويتم دراستها وتناولها من خلال البحث العلمي، ومن هذا المنطلق يأتى هذا المؤتمر لحث أعضاء هيئة التدريس على نشر ابحاثهم فى مجلات الجامعة للإرتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى الدولي.

و قال الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن فكرة المنتدى الأول للدراسات العليا والبحوث هو بهدف عرض الأفكار والابحاث على مستوى الكليات، ووضع نموذج لقطاع العلوم لكتابة البروتوكول وعمل دليل لمراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية والتخصصية، وعرض  الإتفاقيات الموقعة بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأجنبية والشروط الواجب توافرها للحصول جوائز لأفضل رسائل فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة.

واضافت عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الإتجاهات العلمية والبحثية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية التى تمت فى خلال الفترة بين 20-13 - 2018 وذلك لحث شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين على المشاركه فى المؤتمرات ونشر بحوثهم العلمية والارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى، وفى ختام اليوم الأول تم افتتاح المعارض الاستكشافية للطلاب.

 

 

المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (1)
المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (1)

 

المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (2)
المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (2)

 

المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (3)
المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (3)

 

المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (4)
المؤتمر الطلابى الثامن للبحوث والابتكارات (4)

 


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