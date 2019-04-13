عاطل يقتل سائقا بطلق نارى لخلافات بينهما فى شبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

لقي سائق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى علي أيدى عاطل لخلافات بينهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم اول شبرا الخيمة، إخطارا بوفاة المدعو "خيري .ا. م" 43 سنة، سائق ومقيم شارع أحمد عرابي – منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم ، إثر إصابته برش خرطوش بالصدر، وبسؤال شقيقه المدعو "سعد. ا .م" 50 سنة، ميكانيكي ومقيم ذات العنوان، اتهم المدعو "أحمد. م . خ" عاطل وشهرته (رزه) المقيم منشية عبدالمنعم رياض دائره القسم، بإطلاق النار علي شقيقه من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي لوفاته علي إثر وجود خلافات سابقة بينهما.

تم اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية،و تمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعه( فرد خرطوش محلي الصنع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2525 إداري قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.