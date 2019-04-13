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ضبط 7 تجار مخدرات بسيناء وأسيوط بحوزتهم مواد مخدرة

السبت، 13 أبريل 2019 12:13 م
ضبط 7 تجار مخدرات بسيناء وأسيوط بحوزتهم مواد مخدرة مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( جنوب سيناء ، أسيوط ) حملات أمنية نوعية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن جنوب سيناء وأسيوط.

المتهمون
 

أسفرت الحملات الأمنية، عن ضبط (7 من العناصر الإجرامية ) وبحوزتهم ( 2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، 20 كيلو جرام لمخدر البانجو، 250 جرام لمخدر الأفيون ، و 3645 قرص مخدر، سلاح نارى وذخائر).

 


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