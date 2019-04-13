ضبط 21 قطعة سلاح وتنفيذ 1690 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية أستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها وذلك بمراكز وأقسام المديرية بالإشتراك وفرع الأمن العام.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 بنادق خرطوش وطبنجة عيار 9 ملى و14 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى وقطعتى سلاح أبيض بإجمالى 21 قطعة سلاح متنوعة تم التجفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط " 7 " قطع لجوهر الحشيش و قطعة صغير الحجم من جوهر الأفيون المخدر ومبلغ مالي "25" جنية وهاتف محمول حيازة المتهم مصطفي ع م ع 38 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم - بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

واستكملت الحملة أعمالها بفحص " 5 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفات وتم تنفيذ " 1690 " حكم وضبط 42 مخالفة مرافق متنوعة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن " 3" قضية عدم الانتظام بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار " 9" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية حيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.