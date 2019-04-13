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ضبط 171 قطعة سلاح و201 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 13 أبريل 2019 12:01 م
ضبط 171 قطعة سلاح و201 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمطلوبين أمنياً.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط " 171 قطعة سلاح نارى ، 196 قطعة سلاح أبيض، 201 قضية مخدرات، 20 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 67متهم ومراقب هاربين ، 310 دراجة نارية مخالفة، 26824 مخالفة مرورية ، 1436 مخالفة مرافق، 32 قضية مصنفات، وتنفيذ 74737حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.


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