ضبط سيدة تزور الشهادات الدراسية وتبيعها للطلاب بمبالغ مالية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة انشأت أكاديمية وهمية لإصطناع وتزوير الشهادات الدراسية، وذلك إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وإدارة الأكاديميات التعليمية الوهمية وتقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام ( إحدى السيدات - حاصلة على بكالوريوس - ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية ) بإنشاء أكاديمية وهمية في الشرق ببورسعيد ، وإتخاذها مقراً لمزاولة نشاطها الإجرامى المؤثم فى مجال إصطناع وتزوير الشهادات الدراسية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوبة للعديد من الجامعات الحكومية ، وكذا الحصول على الدورات المتقدمه فى اللغة الإنجليزية من إحدى الجامعات الأجنبية بالبلاد والممهورة بخاتم شعار الجمهورية وموثقين من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر الأكاديمية ، وبالتفتيش عثر على 29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بأسماء مختلفة باللغة العربية والإنجليزية ممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد ، وشهادتين خاليتين البيانات المستخدمين فى إصطناع الشهادات المزورة وممهورين بعدد من أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لإحدى الجامعات ، وخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية ، وأكلاشيه منسوب لذات الجهة ، ومجموعة من الأوراق البيضاء عليها عدد من الدمغات الحكومية المقلدة ، وخاتمين خشبى يقرأ بصمتهما باللغة الإنجليزية لأسماء أكاديميات خاصة ، وكذا خاتم بلاستيكى خاص بشعار الأكاديمية ، وكذا خاتم بلاستيكى تقرأ بصمته الأكاديمية ، و( 2 ) أكلاشيه بلاستيكى خاص بالأكاديمية، و ( 2 ) ورقة بيضاء اللون مطبوع عليها صورة عملة مالية فئة المائتى جنيه مصرى بالحجم الطبيعى ملونة، و( 4500 جنيه )، و( 3 ) كارنيهات منسوبين لإحدى الجامعات الأجنبية عليهم شعار الأكاديمية ، ومجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى شركات التنمية العقارية ، وممهورة بأكلاشيهات خاصة بإحدى الجامعات الأجنبية وإحدى الإكاديميات، وتفويض منسوب صدوره لإحدى الجامعات الأجنبية وممهور بعدة أختام منسوبة لذات الجهة تفيد إعتماد الأكاديمية المشار إليها من الجامعة ، ومجموعة من شهادات الخبرة تفيد الحصول على دراسات من الأكاديمية المشار إليها ومجموعة أخرى من شهادات الخبرة منسوبة لإحدى الأكاديميات بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الإنجليزية .

وتم ضبط مجموعة من دفاتر تحصيل مبالغ مالية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد تحصيل مبالغ مالية مختلفة من ضحاياهم وكذا مجموعة من ذات الدفاتر على بياض ، كما عثر على طلبات إلتحاق لدورات تدريبية للعديد من الأشخاص وأخرى خالية البيانات، وفلاش ميمورى موصلة بجهاز اللاب توب المشار إليه بفحصهما تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على شهادات مؤهلات بأسماء مختلفة باللغة العربية والإنجليزية منسوبين لعدة جامعات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجامعات معدة للتزوير بإستخدام التقنية الحديثة، وهاتف محمول خاص بالمتهمة وبفحصه تبين وجود محادثات على تطبيق ( واتس آب ) والبريد الإليكترونى تؤكد نشاطها الإجرامى وكذا مجموعة من الصور محملة على ذات التطبيقات سالفة الذكر تؤكد قيامها بتقليد الأختام وتزوير المستندات التى تحمل شعار الجمهورية المقلد ، كما ضُبط ( 3 ) هواتف محمولة ماركات مختلفة خاصة بالأكاديمية، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.