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ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية فى الشرقية بحوزته سلاح نارى وذخائر

السبت، 13 أبريل 2019 12:04 م
ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية فى الشرقية بحوزته سلاح نارى وذخائر المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا متنوعة بحوزته سلاح نارى وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية، مُقيم أولاد نجم بنجع حمادى بمحافظة قنا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "شروع فى قتل وسلاح نارى- 5 سرقة بالإكراه -2 شروع فى قتل بالتردد على دائرة مركز شرطة فاقوس، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بناحية قرية العزازى بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية و2 خزينة و11 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح للدفاع.

 


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