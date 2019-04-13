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صور.. وصول أول مستشفى عائم بمرسى النيل ببنى سويف

السبت، 13 أبريل 2019 01:10 م
صور.. وصول أول مستشفى عائم بمرسى النيل ببنى سويف المستشفى العائم
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف عن وصول أول مستشفى عائم بمرسى النيل اليوم السبت.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المستشفى العائم ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة الصحة و نادى الروتارى، مشيرا إلى أن المستشفى العائم المتواجد بمرسى النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، يستمر فى تقديم الخدمة حتى 19 ابريل، وذلك للكشف على الأطفال من عمر يوم وحتى 12 سنة بالمجان وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للاطفال التى تتطلب تدخل جراحى ،وذلك بمشاركة فريق طبى من الأطباء والاستشاريين.

واشار وكبل وزارة الصحة إلى أن المستشفى العائم يضم تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة،وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للأشعة وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية والعلاج بالمجان.

 

وصول أول مستشفى عائم (1)

وصول أول مستشفى عائم (1)

 

وصول أول مستشفى عائم (2)
وصول أول مستشفى عائم (2)

 

وصول أول مستشفى عائم (4)
وصول أول مستشفى عائم (4)

 

وصول أول مستشفى عائم (5)
وصول أول مستشفى عائم (5)

 

وصول أول مستشفى عائم (6)
وصول أول مستشفى عائم (6)

 


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