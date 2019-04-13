صور.. مؤتمر حاشد لقبائل وعائلات قرية القصر بمطروح لتأييد التعديلات الدستورية

احتشد عدد كبير من قيادات وأبناء قبائل وعائلات قرية القصر، غربى مدينة مرسى مطروح، وعقدوا مؤتمرا جماهيريا، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لمناقشة وإعلان التأييد للتعديلات الدستورية، التى سيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.

وشهد المؤتمر، استعراض أبرز الإنجازات القومية التى تمت على مستوى الدولة المصرية وبمحافظة مطروح خاصة، خلال الفترة الماضية.

وطالب المشاركون فى المؤتمر، أبناء القبائل وعائلات منطقة القصر، بحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء.

يأتى ذلك فى إطار الحراك والحشد الشعبى، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة مطروح، لحث المواطنين على المشاركة بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعريف بها، وتوضيح المميزات التى تتضمنها التعديلات الدستورية لصالح الفئات المختلفة من المواطنين.