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صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية غى مدينة الحمام بمطروح

السبت، 13 أبريل 2019 05:30 م
صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية غى مدينة الحمام بمطروح جانب من المؤتمر
مطروح - حسن مشالي
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شهدت مدينة الحمام فى مطروح، بالساحل الشمالى، مؤتمرا جماهيريا، بحضور نواب البرلمان وقيادات حزب مستقبل وطن وعمد ومشايخ مطروح والقيادات الشعبية بالمنطقة، لمناقشة وإعلان التأييد للتعديلات الدستورية، التى سيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.

وتحدث خلال المؤتمر المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح والنائب أحمد رسلان والنائب رزق جالى، وممثلى القبائل، الذين أعلنوا تأييدهم للتعديلات الدستورية، وطالبوا الجميع بالمشاركة فى الاستفتاء، الذى يساهم فى استمرار استقرار البلاد وجهود التنمية.

يأتى ذلك فى إطار الحراك والحشد الشعبى، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة مطروح، لحث المواطنين على المشاركة بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعريف بها، وتوضيح المميزات التى تتضمنها التعديلات الدستورية لصالح الفئات المختلفة من المواطنين.

وناقش المؤتمر أبرز الإنجازات القومية التى شهدتها الدولة المصرية ومحافظة مطروح خاصة، خلال الفترة الماضية، والتعريف بالتعديلات الدستورية الجديدة وحث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية.

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(1)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(1)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(2)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(2)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(3)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(3)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(4)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(4)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(5)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(5)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(6)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(6)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(7)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(7)

 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(8)
مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية--بقرية-بمدينة-الحمام-في-مطروح-(8)

 

 


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