صور.. شرطة لندن تطلق النار على مركبة صدمت سيارة السفير الأوكرانى

لندن (رويترز)

قال مسئولون، إن الشرطة فى العاصمة البريطانية لندن، أطلقت النار خارج السفارة الأوكرانية، اليوم السبت، بعد أن صدم رجل سيارة السفير الأوكرانى المتوقفة بمركبته مرتين على الأقل قبل أن يعتقل.

وقالت الشرطة فى بيان إن الواقعة، التى حدثت صباح اليوم السبت خارج مبنى السفارة فى منطقة هولاند بارك الراقية غرب لندن، لم تسفر عن إصابات ولا يتم التعامل معها على أنها عمل إرهابى.

وقالت السفارة الأوكرانية، فى بيان إن سيارة السفير الرسمية المتوقفة أمام السفارة صدمت عمدا، وقالت "تم استدعاء الشرطة على الفور ومنع سيارة المشتبه به من التحرك، وعلى الرغم من إجراءات الشرطة صدم المهاجم سيارة السفير مرة أخرى، ردا على ذلك اضطرت الشرطة لإطلاق النار على مركبة الجانى".

وأظهرت لقطات تلفزيونية فى وقت لاحق سيارة فضية منحرفة عن الطريق الذى طوقته الشرطة فيما يظهر باب السائق مفتوحا ونوافذ السيارة مهشمة.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغات فى حدود الساعة 9.50 صباحا بالتوقيت المحلى اليوم السبت، عن سيارة صدمت عدة مركبات فى الطريق.

وأضافت الشرطة فى البيان "لدى الوصول للموقع اتجهت سيارة نحو ضباط الشرطة... تم إطلاق أعيرة نارية ... وتم إيقاف المركبة واعتقال رجل فى الأربعينات من عمره"، وأشارت الشرطة إلى أن الرجل نقل للمستشفى كإجراء احترازى لكنه لم يصب.



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا



إطلاق النار على مركبة صدمت سيارة سفير أوكرانيا