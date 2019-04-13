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صور.. سفير جاكرتا بالقاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الأندونيسية

السبت، 13 أبريل 2019 12:59 م
صور.. سفير جاكرتا بالقاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الأندونيسية انتخابات سفارة اندونسيا بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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تستقبل سفارة جمهوية إندونيسيا بالقاهرة اليوم، السبت، الناخبين من رعايا والمواطنين الإندونيسيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية.

وقال بيان من السفارة الإندونيسية بالقاهرة اليوم، إن انتخابات هذا العام هي الثانية عشرة منذ بداية الانتخابات العامة عام 1955 بعد استقلال إندونيسيا في عام 1945، وانتخابات هذا العام هي المرة الأولى في تاريخ إندونيسيا الحديث التي تجمع نوعين من الانتخابات هما الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في نفس الوقت.

صرح السفير الإندونيسي بالقاهرة، حلمي فوزي، أن مظاهر عملية التصويت التي تعقد في سفارة إندونيسيا بالقاهرة أقرب إلى المظاهر الإحتفالية، مما يدل على الإقبال الكبير على هذه الانتخابات من قبل الجالية الإندونيسية في مصر.

وأضاف فوزي أن هدف السفارة الإندونيسية، هو خلق جو من الفرح والسلام في هذه العملية الديمقراطية؛ كما تمنى سعادة السفير أن تستمر هذه الحالة حتى انتهاء موعد التصويت في الساعة السادسة مساء اليوم.

وأوضح محمد أمين عبد الصمد ، رئيس لجنة الانتخابات العامة الرئاسى والبرلمانى باالقاهرة أنه سوف يتجه الناخبون الإندونيسيين الى صناديق الاختراع للإدلاء بأصواتهم حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين أسماءهم فى قاعد بيانات المنتخين الى 7671 ناخب – وتنقسم لجان الاقتراع إلى 15 لجان. وسوف يبدأ فتح صندوق الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. 

وأضاف أن المشاركين فى الانتخابات يمثلهم 85% ناخب من الطلبة الإندونيسيين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف، منهم 50% ناخب لأول مرة فى حياتهم. ويمثل الناخبون الآخرون من أعضاء الدبلوماسيين وموظفى السفارة والمدرسين بالمدرسة الإندونيسيين بالقاهرة وغيرهم من المواطنين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية.

يتم اختيار المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس عدد 2 مرشحين ، كما يتم اختيار أعضاء البرلمان من 16 حزب لاختيار 575 عضو برلمانى  من المنافسين البالغ عددههم 7968 مرشح .

وقد أعرب عن أمله أن يتم سير الانتخابات العامة بالنجاح وتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من ساهم فى أعداد الإنتخابات منذ تعيينه فى مارس 2018 لتسجيل بيان قاعدة أسماء الناخبين. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير الى الحكومة لجمهورية مصر العربية والى الهيئات المعنية وخاصة الى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لجمهورية مصر العربية فى التنسيق من ضمان وتأمين  سير عملية الانتخابات وتقديم من التسهيلات اللازمة والأمن والأمان.

 

السفير الاندونيسى وسط الجالية
السفير الاندونيسى وسط الجالية

 

السفير الاندونيسى
السفير الاندونيسى

 

السفير الاندونيسي يدلى بصوته فى انتخابات بالسفارة
السفير الاندونيسي يدلى بصوته فى انتخابات بالسفارة

 

انتخابات اندونيسيا
انتخابات اندونيسيا

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