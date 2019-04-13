صور.. رئيس جامعة أسيوط: تعاون مع الجامعات الألمانية في العلوم الطبية والهندسية والتكنولوجية

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطويراً ملحوظاً فى علاقات التعاون المشترك والتبادل العلمى الذى يجمع بين جامعة أسيوط وعدداً من الجامعات الألمانية وذلك فى مجالات العلوم الطبية والهندسية والتكنولوجية.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن زيارته إلى ألمانيا تأتى ضمن إستراتيجية الجامعة نحو تطوير نشاطها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الدولي وتنوع الأطراف الشريكة، مشيراً إلى أن زيارته تضمنت زيارة جامعة ماجد برج ولقاء جمعه مع رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة الميكانيكية وجولات بقسمي المحاكاة الإبتكارية، والفحص الصناعي، وكلية الحاسبات، ولقاءات مع مدير مستشفى الجامعة ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

وكشف رئيس جامعة أسيوط فى بيان أنه بحث مع المسئولين بجامعة ماجد برج الألمانية سبل إجراء برنامج درجات مشتركة لمنح الماجستير فى مجال هندسة الميكانيكيا والهندسة الطبية والحاسبات و إدارة موارد المياه، كما تم الاتفاق على دعوة رئيس الجامعة ووفد من عمداء كليات الهندسة و الحاسبات والعلاجات الدولية لزيارة جامعة أسيوط فى الفترة المقبلة، إلى جانب عمل برنامج تدريب أطباء مشترك بقسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، و زيارات متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والأطباء من قسم الجراحة بكلا الجانبين.

وأضافت الدكتورة ماجدة محمود إلى أن الزيارة إلى ألمانيا تضمنت زيارة أيضاً لجامعة ماجد برج للعلوم التطبيقية والتى شهدت لقاء ثنائى جمع رئيس جامعة أسيوط مع نظيره الألماني حيث اتفقا على تنظيم برنامج بحثى مشترك فى مجال الطاقة والمياه، وكذلك تم الاتفاق على إجراء برامج تبادل للطلاب بالمرحلة الأولى من مختلف تخصصات الجامعة فى الهندسة والحاسبات والطب، و على تفعيل برنامج إدارة المستشفيات والمؤسسات الطبية تحت إشراف جامعة ماجدبرج للعلوم التطبيقية، إلى جانب توجيه الدعوة لرئيس جامعة العلوم التطبيقية لزيارة جامعة أسيوط ، كما أعربت مسئولة العلاقات الدولية بكلية العلوم الرياضية عن رغبتها فى عقد برنامج سياحة رياضية مع جامعة أسيوط ومن المقرر أن يتم الاتفاق على تفعيله خلال الشهور القليلة القادمة.



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