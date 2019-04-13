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صور.. اضبط مخالفة.. كشك كهرباء على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد

السبت، 13 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. كشك كهرباء على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد
كتب فريق المحافظات
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رصدت عدسة "اليوم السابع " كشك كهرباء على رصيف مستشفى الصحة النفسية مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال بالصعق وسط تجاهل المسئولين بحى الزهور.
 
وتقول سعدية عبد الرسول 55 سنة ربة منزل لـ "اليوم السابع "ان أكشاك الكهرباء المكشوفة تعرض حياة الأطفال للخطر وتأكد أثناء سيرها وجدت بعض الأطفال من تلاميذ المدارس يلهون بجوارها الأمر الذى دفعها وعدد من المارة للتدخل وإبعادهم عن مكان اللهو القريب من كشك الكهرباء المكشوف حتى لا تتعرض حياتهم للصعق.
 
وناشد الأهالى رئيس حى الزهور التدخل لغلق كشك الكهرباء المفتوح على مصرعيه حفاظا على أرواح الأطفال من الخطر الداهم الذى قد يجعلهم يدفعون حياتهم ثمنا للإهمال .
 
 
resized_كشك كهرباء على رصيف النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال بالصعق 3 (3)
 

كشك كهرباء على رصيف النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال بالصعق (1)
 

كشك كهرباء على رصيف النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال بالصعق (2)
 

كشك كهرباء على رصيف النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال بالصعق (4)
 
 

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