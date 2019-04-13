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صور.. إصابة 6 مواطنين بتسمم من أكل منزلى بمدينة إسنا

السبت، 13 أبريل 2019 02:31 ص
صور.. إصابة 6 مواطنين بتسمم من أكل منزلى بمدينة إسنا فحص المواطنين وعلاجهم
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 6 مواطنين بتسمم نتيجة تناولهم وجبة منزلية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتابع رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان أعمال فحص المواطنين وعلاجهم وخروج 4 منهم وجاري علاج الباقيين داخل مستشفي إسنا المركزي.

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، مساء أمس الجمعة، بلاغ عن وصول حالات تسمم لمستشفى إسنا المركزي، وعلى الفور انتقل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا ووجد تسمم 6 مواطنين في مأكولات منزلية، وتم تلقيهم العلاج والاطمئنان عليهم وخروج 4 والباقي تحت الملاحظة بالمستشفى.

 

وفي السياق ذاته، قام رئيس المدينة بجولة تفقدية لقسم العناية المركزة وقسم الباطنة داخل المستشفى والاطمئنان على المرضى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية الجيدة لهم، كما شدد على توافر الأدوية اللازمة للمرضى، وحسن معاملتهم.

إصابة 6 مواطنين بتسمم في أكل منزلي بمدينة إسنا ورئيس المدنة يتابع حالتهم بالمستشفي (1) (1)
 
 
إصابة 6 مواطنين بتسمم في أكل منزلي بمدينة إسنا ورئيس المدنة يتابع حالتهم بالمستشفي (1)
 
 
إصابة 6 مواطنين بتسمم في أكل منزلي بمدينة إسنا ورئيس المدنة يتابع حالتهم بالمستشفي (4)
 

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