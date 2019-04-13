صور.. إصابة 6 مواطنين بتسمم من أكل منزلى بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 6 مواطنين بتسمم نتيجة تناولهم وجبة منزلية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتابع رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان أعمال فحص المواطنين وعلاجهم وخروج 4 منهم وجاري علاج الباقيين داخل مستشفي إسنا المركزي.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، مساء أمس الجمعة، بلاغ عن وصول حالات تسمم لمستشفى إسنا المركزي، وعلى الفور انتقل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا ووجد تسمم 6 مواطنين في مأكولات منزلية، وتم تلقيهم العلاج والاطمئنان عليهم وخروج 4 والباقي تحت الملاحظة بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، قام رئيس المدينة بجولة تفقدية لقسم العناية المركزة وقسم الباطنة داخل المستشفى والاطمئنان على المرضى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية الجيدة لهم، كما شدد على توافر الأدوية اللازمة للمرضى، وحسن معاملتهم.