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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

السبت، 13 أبريل 2019 02:57 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية حبس -ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية  بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 
 
وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "مصطفى.غ.ر" 17 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " و2 طلقة من ذات العيار وهاتف محمول.
 
 
 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

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