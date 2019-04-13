video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر ببرلين يستعرض إنجازات مصر خلال احتفالية بحضور وزير الكهرباء

السبت، 13 أبريل 2019 07:07 م
سفير مصر ببرلين يستعرض إنجازات مصر خلال احتفالية بحضور وزير الكهرباء وزير الكهرباء
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

خلال فعالية ثقافية وفنية استضافتها السفارة المصرية فى برلين يوم الأربعاء الماضى حضرها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، على هامش مشاركته في منتدى برلين للطاقة، استعرض سفير مصر في ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطي أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وقد ألقى الوزير شاكر كلمة خلال الحدث أشار فيها إلى الإنجازات غير المسبوقة فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر بالتعاون مع ألمانيا من خلال شركة سيمنس والتي تم الانتهاء منها في أوقات قياسية، فضلاً عن المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والتى ستسمح لمصر مستقبلاً بتصدير الطاقة وكذا التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة.

WhatsApp Image 2019-04-13 at 6.27.28 PM

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها من جانب السفارة المصرية وبالتعاون مع المكتب الثقافى التابع لها في برلين، وحضرها عضويّ مجلس النواب المصري الدكتور محمود حسين والنائب محمد السلاب خلال زيارتهما لبرلين، وعدد من نواب البوندستاج الألماني ورئيس الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد من السفراء المعتمدين، وبحضور 150 مدعو من رموز الجالية المصرية ومن المواطنين الألمان. هذا، وقام الفنان المصرى"ناصر  قلادة" والفرقة المصاحبة له بعزف وغناء العديد من الأغانى المصرية المعروفة بتوزيع شرقي وغربي، مما نال إعجاب جميع الحاضرين.

WhatsApp Image 2019-04-13 at 6.27.27 PM(1)

هذا، وقد جاء تنظيم هذه الاحتفالية بمناسبة قرب الاحتفال بعيد تحرير سيناء وإيماناً بدور الموسيقى والفن فى التقريب بين الشعوب، وفي إطار التطور المتميز الذى تشهده العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات.

WhatsApp Image 2019-04-13 at 6.27.27 PM

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة

وزير الكهرباء يستعرض مع وزير ألمانى نجاح مصر فى تطوير قطاع الطاقة

مصر

اخبار مصر

اخبار المانيا

سفير مصر فى برلين

اخر اخبار المانيا




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة