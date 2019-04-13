رفع درجة الإستعداد لشم النسيم بكفر الشيخ وتطوير حديقة صنعاء

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،تشكيل لجنة لدراسة تطوير فندق مارينا بحديقة صنعاء ، برئاسة محمد رأفت، مدير المكتب الفنى لتضم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ، والإسكان، والمتابعة الميدانية، والتفتيش المالى، وموظفين من حديقة صنعاء،لدراسة مقترحات تطوير فندق مارينا بحديقة صنعاء، إلى جانب المعوقات وإحتياجات العمل، وتحديد أولويات التنفيذ، ووضع ميزانية تقريبية للتكاليف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حديقة صنعاء تعد مقصد الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية، لاحتوائها على أماكن ترفيهية، وحديقة الحيوان، فضلا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، مؤكداً انه سيتم تطوير حديقة صنعاء بقيمة 4 ملايين جنيه ووضع كاميرات مراقبة رئيسية في مدخلها ومحيطها، تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة مكلفا بحسن استقبال الرواد وتوفير جميع سبل الترفيه اللازمة، ومتابعة حالة النظافة أولا بأول، واستمرار رفع مستوى الخدمات.

وأعلن محافظ كفر الشيخ،رفع درجة الاستعدادات بجميع المرافق، والخدمات والمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، خلال أعياد " شم النسيم " وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام الأطفال الأيتام بالمجان.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم رفع الإستفادة من قاعة الف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، والتى تستوعب 100 شخص لاقامة الاحتفالات والمناسبات العامة بها، ليحقق عائد مالى بما يتناسب مع دورها كمقصد للعديد من أبناء المحافظة، لافتاً ان حديقة صنعاء فى مكان متميز من مدينة كفرالشيخ، ولايتم استغلالها الإستغلال الأمثل، وانه سيتم تطويرها لتلبى احتياجات المواطنين.

https://youtu.be/gUm2D57cQrM

وعلى جانب أخر أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور رجال المرور والأمن، المشرف والوطنى فى تسهيل حركة المرور وتنظيم حركة المركبات، وحماية المواطنين وفرض سيادة القانون، مقدماً الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ وقيادات الأجهزة الشرطية وضباط وأفراد وجنود الشرطة، على حسن آداء رسالتهم الوطنية فى حفظ الأمن وحماية المواطنين بكفرالشيخ.

جاء ذلك خلال جولته سيراً على الأقدام بمدينة كفرالشيخ.