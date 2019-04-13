video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مياه القناة يوجه برفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات استعدادا لشم النسيم والصيف

السبت، 13 أبريل 2019 01:09 م
رئيس مياه القناة يوجه برفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات استعدادا لشم النسيم والصيف جانب من أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة رفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات لتنفيذ خطة الشركة إستعدادا لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وفصل الصيف، حيث تم وضع خطة للطوارئ العاجلة لمواجهة أية مشكلات حفاظاً على تقديم خدمات متميزة لأبناء محافظات القناة، والإنتهاء من أعمال التطهيرالكاملة للشبكات والخطوط بالجهود الذاتية للشركة بمعرفة فريق الفنيين والشبكات بالشركة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمحافظات القناة أن الشركة أنتهت من تغييرالوسط الترشيحى لعدد من محطات الكومباكت بقطاع الإسماعيلية بمجمع القصاصين بالكامل، تحت إشراف الدكتورأحمد عبدالفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، ومتابعة مديرى المناطق بالقطاع وذلك ضمن خطة متكاملة للشركة تستهدف رفع كفاءة 85 محطة كومباكت قبل حلول شهررمضان المبارك، من أجل إنتاج مياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأضافت عبيرخليل أن اللواء عبدالحميد عصمت يتابع لحظة بلحظة تنفيذ الأعمال الجارية، بجميع القطاعات حيث تستكمل الشركة خطتها فى أعمال التطهيرللشبكات والمحطات، وتم الانتهاء من تطهيرخطوط الصرف الصحى بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وإجراء صيانة شاملة للمحابس ومحطة صرف المستقبل بإشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية، كما تم الإنتهاء من أعمال التطهير بأحياء الضواحى وفاطمة الزهراء وزمزم والصفا بقطاع بورسعيد باشراف العميد أيمن عبدالله رئيس قطاع بورسعيد، وأن قطاع السويس بإشراف المهندس محمود زهرة يواصل أعمالة للإنتهاء من أعمال الشبكات والخطوط بحى فيصل بالكامل بمحافظة السويس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة: استكمال تطهير شبكات الصرف بالقطاعات استعدادا لفصل الصيف

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبار مياه القناه

شم النسيم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محطات الكومباكت

مجمع القصاصين




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة