رئيس مياه القناة يوجه برفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات استعدادا لشم النسيم والصيف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة رفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات لتنفيذ خطة الشركة إستعدادا لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وفصل الصيف، حيث تم وضع خطة للطوارئ العاجلة لمواجهة أية مشكلات حفاظاً على تقديم خدمات متميزة لأبناء محافظات القناة، والإنتهاء من أعمال التطهيرالكاملة للشبكات والخطوط بالجهود الذاتية للشركة بمعرفة فريق الفنيين والشبكات بالشركة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمحافظات القناة أن الشركة أنتهت من تغييرالوسط الترشيحى لعدد من محطات الكومباكت بقطاع الإسماعيلية بمجمع القصاصين بالكامل، تحت إشراف الدكتورأحمد عبدالفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، ومتابعة مديرى المناطق بالقطاع وذلك ضمن خطة متكاملة للشركة تستهدف رفع كفاءة 85 محطة كومباكت قبل حلول شهررمضان المبارك، من أجل إنتاج مياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأضافت عبيرخليل أن اللواء عبدالحميد عصمت يتابع لحظة بلحظة تنفيذ الأعمال الجارية، بجميع القطاعات حيث تستكمل الشركة خطتها فى أعمال التطهيرللشبكات والمحطات، وتم الانتهاء من تطهيرخطوط الصرف الصحى بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وإجراء صيانة شاملة للمحابس ومحطة صرف المستقبل بإشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية، كما تم الإنتهاء من أعمال التطهير بأحياء الضواحى وفاطمة الزهراء وزمزم والصفا بقطاع بورسعيد باشراف العميد أيمن عبدالله رئيس قطاع بورسعيد، وأن قطاع السويس بإشراف المهندس محمود زهرة يواصل أعمالة للإنتهاء من أعمال الشبكات والخطوط بحى فيصل بالكامل بمحافظة السويس.