حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل "مسنة" بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بالشروع فى قتل جارتهم المسنة بمنطقة التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. م، وائل.م، محفوظ.ف"، عاطلين، واعترف المتهمين باعتدائهم بالضرب المبرح على جارتهم لتحريض المجني عليها زوجة المتهم الأول على الانفصال منه وتدخلها في نشوب مشاكل ومشاجرات بينهما.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام 3عاطلين بالتعدي بالضرب المبرح علي جارتهم المسنة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.