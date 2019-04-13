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حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل "مسنة" بالتجمع 4 أيام

السبت، 13 أبريل 2019 10:10 م
حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل "مسنة" بالتجمع 4 أيام النيابة قررت حبس المتهمين
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بالشروع فى قتل جارتهم المسنة بمنطقة التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. م، وائل.م، محفوظ.ف"، عاطلين، واعترف المتهمين باعتدائهم  بالضرب المبرح على جارتهم لتحريض المجني عليها زوجة المتهم الأول على الانفصال منه وتدخلها في نشوب مشاكل ومشاجرات بينهما. 
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام 3عاطلين بالتعدي بالضرب المبرح علي جارتهم المسنة، وبإجراء  التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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