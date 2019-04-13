حبس 3 أشخاص لاختطافهم طالبا مقابل فدية مليون دولار و3 تماثيل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم طهطا، حبس "محمود. م" 24 سنة طالب و"تامر. ر" 24 سنة طالب، و"فراج. ف" وشهرته أحمد 24 سنة طالب ويقيمون دائرة مركز جزيرة شندويل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهم باختطاف طالب من دائرة قسم طهطا وطلب فديه قدرها مليون دولار و3 تماثيل فرعونية من أهل المجنى عليه.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز من تحرير طالب يقيم بدائرة القسم تم اختطافه واحتجازه بدائرة المركز، مقابل فدية قدرها مليون دولار و3 تماثيل فرعونية.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتلقى قسم شرطة طهطا بلاغا محمود م م ع 50 سنة رئيس قلم نيابة طهطا ويقيم بندر طهطا دائرة القسم بغياب نجل شقيقه محمود ع م م 18 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى.

وفى وقت لاحق تلقى والد المتغيب على م م ع 62 سنة بالمعاش اتصالا هاتفيا على هاتفه المحمول من مجهول من هاتف المتغيب فيد بتواجد نجله طرفه وطلب منه مبلغ مالى قدره " مليون دولار " "3" عرائس تماثيل أثرية نظير إطلاق سراح نجله.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى السافر على الحريات والنفس فقد وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائى بالاشتراك والعميد طارق عيسى رئيس فرع الأمن العام. ضم فريق البحث ضباط إدارة البحث الجنائى وفرع بحث الشمال برئاسة العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل برئاسة الرائد أحمد صقر وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى كشف مرتكبى الواقعة، وعقب استصدار اذن النيابة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمه فى الواقعة، وتحرير المجنى عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيام الأول بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتعرف على المجنى عليه واستدراجه لمدينة سوهاج واحتجازه بمنزل الثانى بمساعدة باقى المتهمين وطلب الفدية المالية المشار إليه اعتقاداً منه امتلاك أهلية المجنى عليه لقطع أثرية وذلك لسابق علاقات أسرية بين أهلية المجنى عليه والمتهم الأول تم التحفظ على السيارة.

,ان لسرعة ضبط المتهمين وإعادة المجنى عليه الأثر الطيب فى نفوس المواطنين وأكدوا ثقتهم فى الأجهزة الأمنية تم تحرير محضرا ملحقا بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.