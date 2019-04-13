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حبس "شديد" أخطر تاجر مخدرات بالمنوفية وبحوزته 43 قطعة حشيش

السبت، 13 أبريل 2019 11:45 ص
حبس "شديد" أخطر تاجر مخدرات بالمنوفية وبحوزته 43 قطعة حشيش حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس أخطر تاجر مخدرات بدائرة مركز منوف وشهرته "شديد" ضبطل وبحوزتة 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجهم المواد المخدرة على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تعدد البلاغات إلى قيام محمد مبروك وشهرته "شديد" بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف .

على الفور، قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى، محمود رمضان، وأحمد طلعت ،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث.

تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبريين السريين، وتم ضبط المتهم ووبحوزتة 43 قطعة حشيش وسلاح نارى وذلك قبل ترويجهم المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التى أصدرت قرارها السابق.

 


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القبض على "شديد" أخطر تاجر مخدرات فى المنوفية وبحوزته 43 قطعة حشيش

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