حالة الطقس اليوم السبت 13/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع اضافي وملموس على درجات الحرارة بحيث تتجاوز مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مائلاً للحرارة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة في حين يكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة في عدة مناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بالليالي الماضية كما ويرتفع تركيز الغبار في الأجواء.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تواصل الحرارة إرتفاعها لتسجل قيم لم تسجل منذ صيف العام الماضي وتكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية او يزيد وتصل الحرارة في القدس الى اكثر من 25 مئوية. وتسود أجواء حارة بشكل كبير في مناطق الأغوار والبحر الميت والمناطق المخفضة عموماً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.