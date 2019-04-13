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تحرير 954 مخالفة مرورية وفحص 14 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 13 أبريل 2019 10:13 ص
تحرير 954 مخالفة مرورية وفحص 14 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 954 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص العاملين بها وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 12 شقة مفروشة بدائرة قسم شبين الكوم، و14 شخصا من قاطنيها جنائيا، وتبين وجود أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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