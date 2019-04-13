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تجديد حبس سائق وربة منزل متهمين بالاتجار فى الأطفال واستغلالهم 15 يومًا

السبت، 13 أبريل 2019 12:52 م
تجديد حبس سائق وربة منزل متهمين بالاتجار فى الأطفال واستغلالهم 15 يومًا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس سائق وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامهم بالاتجار فى الأطفال واستغلالهم.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلا عصابة فيما بينهما تخصص نشاطها فى الإتجار بالأطفال واستغلالهم فى الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسياً، حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وإصطحابهم بسيارة ميكروباص ملك وقيادة الثانى، إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم فى أعمال النظافة.

 

وتابعت التحقيقات، أنه يتم استغلال الأطفال فى جمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزى الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، و(7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية"، والذين أكدوا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر برفقة المتهمين مستقلين السيارة قيادة المتهم الثانى والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالى قدره ( 25 جنيها) كأجر يومى لكل منهم.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل مبلغ قدره ( 75 جنيهاً ) للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجنى عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومى قدره (25 جنيها) لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة.


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