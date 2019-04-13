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بدء اعمال قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بقريه بني محمد سلطان بالمنيا

السبت، 13 أبريل 2019 04:16 م
بدء اعمال قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بقريه بني محمد سلطان بالمنيا جانب من القافله
كتب فريق المحافظات
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بدأت اليوم أعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والتي ستستمر لمدة ثلاث أيام، بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.
 
شهد أعمال القافلة، أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، ووفد جامعة عين شمس ،والذي ضم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور سمير عبد الناصر امين عام الجامعة، وعمداء بعض الكليات، وسهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور محمد سيد رئيس مدينة المنيا، و الدكتور ابو الخير سرحان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا.
 
تضم القافلة العديد من الفعاليات والانشطة منها النشاط الطبي وخدمات مجتمعية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وندوات التوعية متعددة الموضوعات، وكذلك حملات توعية بالمدارس، وحملات توعية زراعية للفلاحين ومعرض للفنون التشكيلية تحت اشراف كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بالإضافة الى القافلة الطبية والتي تضم عدة تخصصات طبية منها الباطنة ،العظام ،الجلدية ، الاطفال، وفيروس سي، ونساء وتوليد، وصيدلية، وذلك لتقديم خدمة طبية دورية، وتقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.
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