وذكرت قناة (العربية الحدث) أن انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون يأتي بناءً على قرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب القانون الذي يسمح له كرئيس لليمن بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية .



وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان، حيث وصل أمس / الجمعة / عدد من النواب إلى حضرموت للمشاركة في الجلسة، وذلك لاختيار رئيس جديد وأعضاء لهيئة الرئاسة .