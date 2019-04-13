وأشارت القناة إلى أن البركاني - المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان اليمني - أعرب عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين للاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور للمجيء إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لانتخابه .

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني قد انطلقت اليوم في مدينة سيئون، وذلك بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.