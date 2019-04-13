video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: حسم التعديلات الدستورية خلال 72 ساعة

السبت، 13 أبريل 2019 08:01 م
اليوم السابع: حسم التعديلات الدستورية خلال 72 ساعة اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: حسم التعديلات الدستورية خلال 72 ساعة .. اتجاه برلمانى لتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة لتزيد سنتين وتنتهى فترة الولاية الحالية 2024.. البرلمان يستجيب لمطالب المعارضة بتعديل صياغة المادة 140.. والسماح للرئيس بالترشح لدورة واحدة
 
 
واقرأ أيضا..
 

مصر تحقق انتصارا جديدا لصناعة الحديد المحلى

 
التحقيقات تكشف دخول كميات كبيرة من البليت المستورد.. 02 اتفاق مع منظمة التجارة العالمية على فرض 15 % رسوما على البليت المستورد و25 % على واردات حديد التسليح لمدة 180 يوما
 

طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار خاص لـ«اليوم السابع» من واشنطن: العالم يثق فى قدرات الاقتصاد المصرى

 
الحكومة تفحص 131 ألف شكوى للمواطنين فى 3 أشهر
 

مدرستان فى أكتوبر والمعادى لامتحانات طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين

 
مصر تبهر العالم بحفل أسطورى لقرعة أمم أفريقيا
 

ليلى طاهر لـ«اليوم السابع»: نفسى أقدم «شجرة الدر» لأنها نموذج لقوة المرأة.. ولو لم أكن ممثلة لوددت أن أكون طبيبة

 
أحمد حصل على توكيلات الأجهزة الكهربائية بمساعدة «المشروعات الصغيرة» فى كفر الشيخ
 

الحكومة تنتهى من فحص 131 ألف شكوى للمواطنين فى 3 أشهر

 
وزير المالية: مصر تسعى لقيادة أفريقيا إلى مستقبل مزدهر
 

"السكك الحديدية": زيادة الإيرادات المحققة فى الأسبوع الأول من إبريل 25%

 
وزير الصحة للعاملين بالوزار ة: أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع بعد "100 مليون صحة"
 

"الكهرباء": الانتهاء من التطوير والتوسعات بالشبكة نهاية العام الحالى بتكلفة 94 مليار جنيه

 
 
اليوم السابع
 
 

إضافة تعليق

التعديلات الدستورية

الدستور

الاستفتاء

صناعة الحديد

أمم أفريقيا




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة