اليوم السابع: حسم التعديلات الدستورية خلال 72 ساعة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: حسم التعديلات الدستورية خلال 72 ساعة .. اتجاه برلمانى لتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة لتزيد سنتين وتنتهى فترة الولاية الحالية 2024.. البرلمان يستجيب لمطالب المعارضة بتعديل صياغة المادة 140.. والسماح للرئيس بالترشح لدورة واحدة

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