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اليوم.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا

السبت، 13 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا جامعه عين شمس
كتب محمود راغب
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استعدت جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و إشراف  سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة. 
 
و تنطلق القافلة إعتباراً من اليوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى و لمدة ثلاثة أيام ، و مقرها قرية بني محمد سلطان مركز المنيا.
 
و من المقرر أن تبدأ فعاليات القافلة بعقد مؤتمر صحفي بمقر ديوان عام المحافظة .
 
يذكر أن القافلة تشمل عدد من المحاور منها المحور الطبي و محور محو الأمية و تعليم الكبار، و ندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة و صرف أدوية من خلال صيدلية القافلة و معرضاً للفنون التشكيلية .
 
 

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