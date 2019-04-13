النيابة تحقق بواقعة مقتل عامل على يد صديقه بسبب خلافات بينهما بالشرابية

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول ، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد صديقه ، في منطقة الشرابية لخلافهما حول مكان " النوم".

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة عامل متوفى داخل ورشة حدادة التى يعمل بها، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة الخنق.

بعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وزميله فى العمل، لخلافهما حول مكان النوم، إذ أنهما يبيتان فى مكان العمل، لعدم قدرتهما على استئجار مسكن خاص، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بينهما على أولوية استغلال غرفة النوم فى البيات بها، حيث تطورت المشادة بينهم، قام على أثرها المتهم بالانقضاض على القتيل بخنق المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.