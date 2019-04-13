video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق بواقعة مقتل عامل على يد صديقه بسبب خلافات بينهما بالشرابية

السبت، 13 أبريل 2019 10:25 ص
النيابة تحقق بواقعة مقتل عامل على يد صديقه بسبب خلافات بينهما بالشرابية جثه - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول ، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد صديقه ، في منطقة الشرابية لخلافهما حول مكان " النوم".

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة عامل متوفى داخل ورشة حدادة التى يعمل بها، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة الخنق.

بعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وزميله فى العمل، لخلافهما حول مكان النوم، إذ أنهما يبيتان فى مكان العمل، لعدم قدرتهما على استئجار مسكن خاص، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بينهما على أولوية استغلال غرفة النوم فى البيات بها، حيث تطورت المشادة بينهم، قام على أثرها المتهم بالانقضاض على القتيل بخنق المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وعقب تقنين الاجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تحفظ التحقيق فى انتحار شاب بشبرا لعدم وجود شبهة جنائية

أخبار الحوادث

تحقيقات النيابة

قتل عامل

خلافات الصداقة

أولوية النوم

الشرابية




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة