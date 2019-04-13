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المياه خضراء وزرقاء ورمادية وسوداء.. تعرف عليها و على خصىائصها

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 ص
المياه خضراء وزرقاء ورمادية وسوداء.. تعرف عليها و على خصىائصها مياه - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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المياه هي في قلب التنمية المستدامة وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وانتاج الغذاء وسلامة النظم الايكولوجية وبقاء الإنسان، كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة.
 
وفى التقرير التالي نوضح 3 أنواع لا تعرفها من المياه:
 
المياه الزرقاء عبارة عن المياه السائلة الجارية فى الأنهار وخزانات المياه الجوفية وتستخدم فى كافة الأغراض والأنشطة التي تحتاج إلي موارد مائية.
 
المياه الخضراء عبارة عن مياه الأمطار التي تتخلل التربة بطريقة طبيعية وتظل عالقة بجزيئاتها ويستفيد منها النبات في الزراعات المطرية .
 
المياه الرمادية وهي المياه التي تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية وتتميز هذه المياه بأنها لا تحتوي علي مواد عضوية بخلاف المياه التي تخرح من المراحيض فهي مياه سوداء لا يمكن إعادة استخدامها الا بعد معالجتها، والمياه الرمادية هي المياه المستخدمة لتخفيف نسبة المياه الملوثة العائدة الي النهر وتحتاج أنظمة المياه الرمادية الي الفصل من المنبع للمياه داخل المنازل وتنفذ شبكات منفصلة للمياه الرمادية ثم يتم معالجتها وضخها الي نقاط استخدامها حتي يمكن اعادة استخدام المياه الرمادية طبقا لمواصفتها في الأغراض الزراعية الواردة بالكود المصري (2015/501).
 
 
 

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