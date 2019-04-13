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القوات الجوية الليبية تعلن تنفيذ 8 غارات جوية ضد مواقع للمليشيات المسلحة

السبت، 13 أبريل 2019 08:56 م
القوات الجوية الليبية تعلن تنفيذ 8 غارات جوية ضد مواقع للمليشيات المسلحة اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الليبى تنفيذ 8 غارات جوية لاستهداف مواقع المليشيات المسلحة التى تسعى لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس.

وقالت غرفة عمليات القوات الجوية فى بيان صحفى، السبت، أن القوات الجوية الليبية نفذت 8 غارات جوية استهدفت غرفة عمليات المليشيات الرئيسية بمعسكر السعداوى، معسكر الرحبة التمركز فيه المليشياوي بشير البقرة، واستهداف تجمع آليات في الكريمية، مقر الحرس الرئاسي ولكن القنابل لم تنفجر، استهداف ثلاث تجمعات بالقرب من حوش الستين، استهداف تجمع للمليشيات في منطقة سواني بن يادم، واستهداف هدف عند الكسارات، واستهداف غرفة عمليات البنيان المرصوص شرق  بوابة غوط الرمان.

 


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