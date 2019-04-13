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القمر يصل مرحلة التربيع الأول ويزين سماء الوطن العربى

السبت، 13 أبريل 2019 01:30 ص
القمر يصل مرحلة التربيع الأول ويزين سماء الوطن العربى القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء الوطن العربى، الآن قمر التربيع الأول، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.
 
كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن فترة التربيع الأول تعتبر، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرًا ثلاثى الأبعاد.
 
وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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