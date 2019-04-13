السودانيون والفلسطينيون الأكثر إقبالا بفحص 100 مليون صحة للأجانب بالشرقية

انطلقت اليوم السبت بالشرقية فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لفحص اللأجانب المقيمين بالمحافظة، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المستمرة فى الفترة من 13 وحتى 30 أبريل الجارى، الوحدات الصحية والمستشفيات.

وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من الأجانب والمقيميين خاصة السوريين والفلسطينيين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتم الفحص الطبى للأجانب وسط فرحة عارمة من الجميع على هذا المجهود المبذول والدور الذى تقوم به الدولة نحو المواطنين والمقيمين من الأجانب للحفاظ على صحتهم.

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة شهدت منذ انطلاقها أول مارس الماضى إقبالًا منقطع النظير فى نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومى بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء حرصًا منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية النبيلة والتى تهدف إلى القضاء على فيروس سى وصرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالى المواطنين الذين تم المسح الطبى ضمن الحملة 3ملايين و464 ألفا و396 مواطنا، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 17 ألفا و237 مريضا، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر ) 42 ألف و759 حالة.