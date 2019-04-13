السعودية تعلن تأييد خيارات الشعب السودانى وتقدم حزمة من المساعدات

(رويترز)

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن السعودية تدعم الخطوات التى أعلنها المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، وتعلن "تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية".

وقالت وكالة "واس"، تابعت المملكة العربية السعودية تطورات الأحداث التى تمر بها السودان ، والبيان الذى صدر عن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السودانى حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكرى الانتقالى من إجراءات تصب فى مصلحة الشعب السودانى .

وتعلن المملكة دعمها للخطوات التى أعلنها المجلس فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السودانى بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم فى الرخاء والتنمية والازدهار.

وإسهاماً من المملكة فى رفع المعاناة عن كاهل الشعب السودانى ، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، للجهات المعنية فى المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.