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السبت، 13 أبريل 2019 11:01 م
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الحكومة الأفغانية تعتزم حظر فيس بوك ما لم يراع سياساتها

السبت، 13 أبريل 2019 10:00 م
الحكومة الأفغانية تعتزم حظر فيس بوك ما لم يراع سياساتها موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك
كابول /أ ش أ/
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حذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانى شهزاد أريوبى، اليوم السبت، من أن وزارته ستحظر منصة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) فى أفغانستان ما لم تراع سياسات الحكومة الأفغانية خلال الأشهر الستة القادمة.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن أريوبى قوله - فى مؤتمر صحفى - إن الوزراة ستوجه خطابا رسميا إلى شركة (فيس بوك) من أجل تنظيم أنشطة منصة (فيس بوك) فى أفغانستان، موضحا أن الوزارة ستطلب على وجه التحديد تعاون (فيس بوك) فى حجب الحسابات المزيفة وغير معروفة الهوية التى تؤدى إلى خلق الاضطرابات بين مستخدمى المنصة فى البلاد.

وأشارت (خامة برس) إلى أن التحذير بحظر (فيس بوك) المحتمل فى أفغانستان يأتى بعد أيام من حملة ضخمة أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصتى (فيس بوك) و(تويتر) ضد جهاز تنظيم الاتصالات الأفغانى احتجاجا على تدنى مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت فى البلاد، وأكد الوزير أن الحكومة ستتابع الحملة بجدية.

 


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