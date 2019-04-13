الحريرى فى ذكرى 13 أبريل: يجب اقتلاع روح الحرب الأهلية من ممارسة السياسة

كتب محمد تهامى زكى

أحيا رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، ذكرى اندلاع الحرب الأهلية فى لبنان، واصفا إياها بـ"اليوم المشئوم".

وقال سعد الحريرى "لا يكفى فى ذكرى 13 أبريل أن نتذكر هذا اليوم المشئوم فى حياة لبنان، المهم أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة".



الحريرى

وتحل اليوم السبت الموافق 13 أبريل الذكرى 44 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التى استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ120 ألف شخص، وفى عام 2012، كان ما يقرب من 76 ألف شخص لا يزالون مشردين داخل لبنان.