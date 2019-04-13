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الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل مهندسى التنظيم ببورفؤاد صفة مأمورى الضبط

السبت، 13 أبريل 2019 11:00 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل مهندسى التنظيم ببورفؤاد صفة مأمورى الضبط وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتبت أمنية الموجى
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قرر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، تخويل بعض مهندسى التنظيم بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، صفة مأمورى الضبط القضائى.

ونشرت الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، وعلى قرار محافظ بورسعيد رقم 740، قرر وزير العدل تعديل القرار رقم 10420 لسنة 2018، وتخويل مهندسو التنظيم بمدينة بورفؤاد الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

وضمت الأسماء كل من  محمد عيد مدير الشئون الهندسية"، ومنال الخيري مدير التنظيم، وعزة البربرى مدير المصاعد، ومهندسي التنظيم ماجدة نجيب، وحنان سعد الدين، وهويدا عبد المطلب، وجيهان شلبي، وأحمد محمد، ورانيا منير، ولبنى عبد العزيز، وسارة التابعي.

 

وزير العدل
قرار وزير العدل
 
زوير 2
قرار وزير العدل

 


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