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البنك الدولى: نشارك الحكومة المصرية فى تنمية صعيد مصر بقرض 500 مليون دولار

السبت، 13 أبريل 2019 01:20 ص
البنك الدولى: نشارك الحكومة المصرية فى تنمية صعيد مصر بقرض 500 مليون دولار محرر اليوم السابع مع خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولى
كتب على عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد ندا، خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولى، إن البنك الدولى يشارك مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، فى تمويل برنامج تنمية صعيد مصر، الذى يهدف لخلق فرص عمل فى الصعيد، ويموله بقرض مالى 500 مليون دولار، فيما تدعم الحكومة البرنامج بمبلغ 457 مليون دولار.

 

وأضاف ندا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش الاجتماع الأول لشركاء التنمية من المانحين الدوليين بأمانة وزارة التنمية المحلية، أن البرنامج بدأ بالفعل منذ عامين بمحافظتى سوهاج وقنا كمرحلة أولى، ويعمل فى مجالات متعددة مثل: "مياه الصرف الصحى، والطرق، وتنمية الاقتصاد المحلى"، وغيرها.

 

وأشار خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولى، إلى أن البرنامج يهدف أيضًا لتحسين البنية التحتية ومنظومة التخطيط وإشراك المواطنين فى عملية اتخاذ القرارات، وتقوية العلاقة بين المحافظات والمراكز والقرى والمواطنين والجمعيات الأهلية والمستثمرين.


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