وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف المملكة مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وكانت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن اثنين من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلا، وجرح 8 آخرون في هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.