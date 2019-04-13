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الأجهزة الأمنية تنجح فى عودة طالبة الثانوى الأزهرى المختفية بالمحلة

السبت، 13 أبريل 2019 04:37 م
الأجهزة الأمنية تنجح فى عودة طالبة الثانوى الأزهرى المختفية بالمحلة قوات أمن - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فى إعادة شيرين سامح سلام الطالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى والمقيمة بقرية شبرا بابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، إثر تغيبها عن منزل أسرتها فى أول أبريل وقام والدها بتحرير محضر بمركز شرطة المحلة، يحمل رقم 4814 إدارى باختفاء ابنته "شيرين".

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بعودة طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري كان فريق بحث بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، قد تمكن من تحديد مكان الفتاة واستعادتها لأهلها واخذ التعهد على والدها بمعاملتها معاملة طيبة.

 


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