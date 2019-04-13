افتتاح ملتقى التوظيف باستاد أسوان بمشاركة 33 شركة خاصة ــ صور

أسوان ـ ندى سليم _ عبد الله صلاح

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ اسوان، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الذى يقام باستاد أسوان الرياضى بهدف فتح مجالات العمل والتشغيل وجذب الشباب الأسوانى لسوق العمل، سواء لحملة المؤهلات العلمية أو بدون مؤهل، وذلك بمشاركة 22 شركة قطاع خاص، فضلا عن 11 شركة وفندق من أسوان.

وتفقد وزير الشباب ومحافظ أسوان الشركات المشاركة بالملتقى لتسهيل الإجراءات على المتقدمين من الشباب، والتوسع في إقامة عدد من ملتقيات التوظيف وتوفير قاعدة بيانات بالمتقدمين لسهولة وصول الوظائف إليهم.

يأتي ذلك في إطار جولة تفقدية للوزير بمحافظة أسوان تشمل نادي أسوان وإطلاق ماراثون رياضي بمشاركة عدد من شباب أفريقيا.















